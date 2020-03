Stagione in archivio in Belgio, scudetto a Ostenda

Il campionato belga ha preso la decisione di interrompere definitivamente la sua competizione a causa del coronavirus e di proclamare Ostenda come campione della stagione in corso, utilizzando la classifica anche per decretare le qualificate alle prossime competizioni europee.

“Questa decisione è stata presa per salvaguardare la salute di giocatori, club e tifosi e per combattere la diffusione del virus in base alle decisioni del governo. A seguito delle decisioni del governo, è stata creata una situazione di forza maggiore. Questa decisione unita e unanime è stata l’unica decisione corretta sulla base della situazione attuale, per quanto difficile possa essere ”, ha commentato Arthur Goethals.

Con 13 vittorie e 4 sconfitte, Ostenda è proclamata campione del Belgio per la nona volta consecutiva. Mons-Hainaut e Anversa completano il “podio”.

Una decisione identica è stata presa per il campionato belga di basket femminile. Beavers Braine è proclamato campione.