Stelle d’Europa: Joventut Badalona 1993/94 – La Penya trionfa sotto il segno di Villacampa e del “nemico” Obradovic

Ci eravamo lasciati con la Joventut Badalona in lacrime e un Partizan Belgrado che festeggiava una clamorosa Coppa vinta all’ultimo secondo con il tiro allo scadere di Djordjevic.

Correva l’anno 1992 e per Badalona, la finale di Istanbul fu una batosta colossale, una sconfitta pesantissima da favorita assoluta e con l’epilogo più drammatico possibile, sportivamente parlando. Tutta Badalona accusa la sconfitta, ma un giocatore di più.

Jordi Villacampa, leader e giocatore di maggiore importanza della Penya.

La finale lo vede giocare male e non essere il solito protagonista che il pubblico spagnolo ed europeo era abituato ad ammirare. Villacampa è un’ala dalle mani educate, con oltre 100 presenze in nazionale spagnola, un giocatore di livello assoluto, tra i migliori che il baloncesto spagnolo abbia mai visto ma per tutti è soprattutto un simbolo di Badalona e dalla Joventut.

Villacampa è nato a Reus, comune catalano di 100’ooo abitanti distante circa 100 km da Badalona. Sente l’appartenenza alla Catalunya e per lui la città di Badalona è casa.

La Penya es un sentimiento (Penya è un vocabolo con cui è chiamata da sempre la Joventut Badalona).

Una vita da capitano, simbolo, bandiera e punto di riferimento di Badalona, evitando le tentazioni di club importanti sia come storia che economicamente, come la vicina Barcelona. Tutto questo per amore della Joventut Badalona.

Proprio per questo la sofferenza è stata maggiore rispetto a chiunque altro, con il pensiero di aver deluso tutti i suoi tifosi, così vicini alla Coppa più importante in assoluto.

In Spagna la Joventut è abituata a viaggiare fortissimo, reduce da due storiche vittorie in ACB (1990-91 e 1991-92) ma la “scoppola” della finale persa ad Istanbul nel 1992 è una ferita che non riesce a ricucirsi.

La stagione 1992/93 è deludente in campo europeo, passando dalla finale assoluta dell’anno precedente ad una cocente eliminazione ai gironi. In territorio nazionale, Badalona viene sconfitta in finale dal Real Madrid di Arvydas Sabonis, non riuscendo quindi nell’impresa della storica tripletta, dopo aver battuto in semifinale il Barça.

C’è bisogno di un cambiamento.

Il cambiamento arriva in panchina.

Manuel Sainz Márquez, per tutti Lolo Sainz, lascia la panchina della Penya per approdare su quella della nazionale spagnola. Sainz dopo una vita al Real Madrid, in cui ha vinto tutto sia da giocatore che da allenatore, allena la Joventut Badalona per 3 anni e lo fa con grandi risultati, ottenendo due campionati spagnoli ponendo il club catalano nell’élite del basket spagnolo ed europeo.

In panchina non arriva un Coach spagnolo e nemmeno un allenatore sconosciuto. In panchina arriva il giustiziere di Istanbul, quel Zejko Obradovic che aveva spezzato il sogno europeo all’ultimo secondo. Un 33enne serbo, un quasi debuttante ma già con una coppa nel suo palmarés.

Obradovic è apprezzato in Spagna, ma dalle parti di Fuenlabrada, località in cui il Partizan aveva scelto come “casa” nel 1991/92 a causa del conflitto nella Jugoslavia.

Stop alle polemiche, parla il baloncesto. Si inizia a giocare.

La stagione non sembra iniziare con il piede giusto. La Joventut Badalona non è costante, alterna momenti di buona pallacanestro a momenti in cui va in difficoltà. Una difficoltà che culmina con l’eliminazione ai quarti di finale della Copa del Rey, eliminazione che mette in discussione Obradovic.

Leggende narrano di una notte di riflessione tra i massimi dirigenti della Penya, in cui abbiano più volte messo Obradovic con più di un piede fuori dal club. I giocatori si lamentano, troppa ossessione per la difesa.

“Joder, defendemos tan forte que olvidamos cómo atacar!”

Però il club decide. Si va avanti con Obradovic.

In ACB, il Real Madrid e il Barça scappano e non si guardano più indietro. La Penya rimane in alto, ma i primi i posti sono irraggiungibili. In Europa, la musica non cambia. Quel Badalona che aveva dominato l’anno precedente, guidando per la maggior parte della stagione, non c’è più. Anzi, soffre e passa il girone degli Ottavi di Finale col brivido, eliminando il KK Cibona solo grazie agli scontri diretti.

Ma il Partizan Belgrado del 1991/92 ci ha insegnato come le squadre di Obradovic sono dei diesel che carburano nel momento migliore della stagione. Quel Partizan e questo Badalona sono squadre che si assomigliano. Entrambe non sono state contrassegnate come favorite all’inizio della stagione, avendo avuto quindi il “privilegio” dal punto di vista della pressione a proprio carico. Questa è una squadra dal talento spagnolo, con i fratelli Jofresa a dirigere, un lungo dalle mani educate come Thompson e il riferimento Villacampa.

Ai quarti di finale della FIBA European Cup (attuale EuroLega) c’è un derby spagnolo di notevole qualità. Il Badalona affronta quel Real Madrid che pochi mesi prima lo aveva condannato in finale di ACB e che gli aveva negato la gioia del terzo scudetto consecutivo.

Qui arriva la svolta della stagione. Il Real Madrid di Arvydas Sabonis è schiantato. Gli uomini di Obradovic dominano nella prima gara in casa e vincono anche nella seconda gara a Madrid dove sono protagonisti di una grande rimonta.

FINAL FOUR! Otra véz!

La Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv attende Obradovic per la sua seconda Final Four e il Badalona per la vendetta tanto attesa.

Ma c’è un clima differente.

Nella mente dell’ambiente, dei giocatori e di tutti quelli che erano presenti due anni prima a Istanbul, c’è scolpito quel tiro all’ultimo secondo di Djordjevic che ha condannato una squadra che doveva vincere, secondo tutti. Tensione e preoccupazione sono i sentimenti che Obradovic ha ben capito e che cerca di tenere fuori dallo spogliatoio.

In semifinale non c’è un avversario qualunque, ma i “vicini” del Barcelona.

Il Journal Zoo of Animal Medicine pubblica un articolo sul famoso Zoo di Tel Aviv. Obradovic legge interessato e ordina una cosa particolare alla squadra. La mattina precedente alla partita si va in gita allo Zoo. Via la tensione, unione del gruppo e relax mentale più che fisico.

Si gioca.

La difesa del Barça sembra aver trovato sin da subito la chimica giusta, con la Joventut Badalona limitata in attacco e che tira con percentuali pessime. Il tiro da 3 punti non ne vuole sapere di entrare nel primo tempo e il Barça comanda all’intervallo. Al rientro in campo, decisivo è Tomás Jofresa. Il playmaker della Joventut segna subito due triple e sblocca mentalmente la squadra. Aito García Reneses prova una zona 2-3 per contrastare la ritrovata fiducia al tiro dei verdi ma nulla può. La macchina da canestri si è accesa e non si ferma. Tomás Jofresa e Jordi Villacampa non smettono più di segnare, affondando il Barça. É finale!

Strategia vincente, si ripete.

Prima della finale contro l’Olympiakos (al tempo con la K al posto del C) che aveva avuto la meglio in semifinale del Panathinaikos nel derby di Atene, la squadra effettua un’altra “mini” gita. Tutti al Zapari, famoso parco di Tel-Aviv in cui sono presenti numerose specie rare di uccelli.

La squadra si diverte, è spensierata ed è convinta dal suo Coach che la pressione è tutta sui greci.

“Non abbiamo nulla da perdere e se rispettiamo il nostro piano partita ce la possiamo fare.”

Il piano partita era il seguente. Ritmi bassi, bassissimi. La squadra del Pireo è più forte e non deve aver modo di dimostrarlo. Ferran Martinez e Thompson avranno il compito di limitare Fassoulas e Tarpley, mandandoli in lunetta il più possibile sfruttando le loro pessime percentuali al tiro dalla linea della carità.

La finale ha questa esatta trama. Si segna poco, si difende durissimo e il canestro lo si vede con il binocolo. L’ex NBA Zarko Paspalj non è però di questo avviso. L’ex Spurs, è una spina nel fianco dei catalani. 15 punti all’intervallo. Inerzia dalla parte dei greci, ma punteggio in perfetta parità. Badalona è preoccupata, Villacampa è a quota 0 dopo 11 minuti di gioco, al suo primo riposo in panchina. Tutti segnano poco, ma loro in particolare e non è un buon segno, “salvati” da un Ferran Martinez da 14 punti.

Al rientro in campo, gli uomini di Obradovic provano a mettere il muso avanti nel punteggio, ma i greci rispondono subito. La partita continua così. L’Olympiakos a metà dell’ultimo quarto è avanti per 52-57. Qui però avviene l’incredibile. I greci non segnano più. Ma nel vero senso della parola. L’Olympiakos si fa bloccare dalla tensione e dalla difesa catalana e non vede più il canestro.

La tensione si taglia con il coltello, altissima. Villacampa da 3 punti, vale il -1 Joventut. L’Olympiakos continua a sbagliare.

Entriamo nell’ultimo minuto di gioco. La Penya ha 3 possessi consecutivi grazie ai rimbalzi in attacco e finalmente l’ultimo è quello decisivo. Mike Smith cattura il rimbalzo, Corny Thompson segna la tripla del sorpasso. Vantaggio Joventut Badalona!

Ma ci sono ancora 15 secondi da giocare.

Fallo della difesa catalana e va dalla lunetta Zarko Paspalj, un ex NBA e un ex Campione del Mondo.

“Ya que te sientes campeón, ahora mete los tiros libres”.

Jordi Villacampa si avvicina a Paspalj e gli sussurra questa frase. “Se ti senti campione, segna questi tiri liberi!”

SBAGLIA! Ma il rimbalzo è per ben due volte dei greci. Palla di nuovo a Paspalj che sbaglia sulla sirena!

LA JOVENTUT BADALONA É CAMPIONE D’EUROPA!

La gioia è talmente grande, che nessuno si è accorto di un errore gravissimo al tavolo. Il cronometro è rimasto fermo a 4.8 per vari secondi, concedendo così più tempo del dovuto ai greci, ma questo non è valso a niente.

I fantasmi di Istanbul sono scomparsi, mentre sono apparsi i sogni di gloria di Tel-Aviv. Il destino ha saputo ripagare una Penya che credeva avesse perso per sempre l’opportunità di salire sul gradino più alto d’Europa.

Quel Obradovic che aveva fatto piangere Badalona due anni prima, è ora il condottiere della vendetta. I fratelli Jofresa hanno avuto il loro ruolo fondamentale, Thompson ha segnato la tripla decisiva, Ferran Martinez è stato l’ancora di salvataggio nel primo tempo e finalmente Jordi Villacampa ha potuto aggiungere quella Coppa europea che gli mancava e che si sentiva in dovere di portare a Badalona.

Obradovic l’anno seguente farà le valigie e andrà al Real Madrid.

Jordi Villacampa non avrà altra squadra in tutta la sua vita al di fuori della Joventut Badalona. Si ritirerà nel 1997 e diventerà presidente del club.

Porque la penya no es solamente un equipo, es un sentimiento.