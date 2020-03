Stelmet Enea Zielona Gora campionessa di Polonia

Il campionato polacco non riprenderà dopo l’emergenza CoronaVirus e quindi è stato assegnato il titolo di campione: si tratta della squadra più forte della nazione, lo Stelmet Zielona Gora, che partecipa anche alla VTB League.

La vittoria non è stata così netta e dopo 22 giornate, Zielona Gora ha chiuso con 41 punti in classifica, due in più di Anwil Wloclawek e dello Start Lublino.

La squadra di Zielona Gora è al quinto titolo nazionale negli ultimi otto anni. Tra le sue fila l’ex sassarese Drew Gordon, l’ex trentino George King e l’ex casertano Lukasz Koszarek, allenati dal santone croato Žan Tabak.

Non ci sarà nessun retrocessione, quindi lo Starogardzki si salva, nonostante l’ultimo posto.