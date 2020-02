Stop al campionato in Cina. Le stelle sbarcano in Europa?

Stop al Campionato in Cina.



Il noto caos che sta travolgendo la Cina a causa del Corona Virus potrebbe sconvolgere l’esito delle competizione sportive nella stessa Cina. I campionati professionistici sono al momento tutti sospesi, incluso ovviamente quello di pallacanestro.

Sembra che la Federazione Cinese abbia già dato l’OK a tutti i giocatori per poter cercare un nuovo contratto, di fatto svincolandoli dai loro club. E’ un’occasione quindi per alcuni club di EuroLega e non solo?

In attesa di comunicazioni ufficiali, Ekpe Udoh , Jeremy Lin, Lance Stephenson, solo per citare alcuni nomi, sono già al centro di rumors che li vorrebbero interessarati ad uno sbarco in Europa.