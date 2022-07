Successore di Bertomeu, fumata bianca dal board dell’EuroLega

By

Nella giornata di ieri si è tenuta la riunione del board dell’EuroLega, da cui ci si aspettava (tra le altre) la decisione sul nome del successore di Jordi Bertomeu. Lo spagnolo infatti è stato forzato a lasciare la carica di CEO dell’EuroLega, ma i club azionisti non sono stati in grado di accordarsi su chi lo andrà a sostituire.

Nello scarno comunicato ufficiale rilasciato dopo il meeting, si parla solo della lista delle squadre partecipanti alle prossime stagioni di EuroLega e di EuroCup e di aggiungere una postilla allo statuto dell’EuroLega per limitare l’articolo 151, che regola non specificati casi di forza maggiore entro i quali potrebbe rientrare la questione delle squadre russe. Al momento il CSKA Mosca, unica squadra russa che avrebbe diritto a giocare in EuroLega, è stata estromessa.

Ancora non si sa quindi chi subentrerà a Bertomeu, anche se il suo addio non è ancora certo al 100%: stando a Mundo Deportivo, le spagnole Barcellona, Baskonia e Real Madrid, insieme alle turche Efes e Fenerbahce, sarebbero fermamente al fianco di Bertomeu e si direbbero pronte ad azioni legali in caso di una sua estromissione dal ruolo di CEO dell’EuroLega.