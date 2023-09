Supercopa ACB 2023: Clásico già in semifinale

By

Con la Supercopa di Murcia del 16-17 Settembre prende il via la stagione 2023-24 di ACB.

A sfidarsi nel torneo la squadra di casa, il Barça campione in carica di Liga, gli eterni rivali del Madrid sconfitti in finale lo scorso anno e l’Unicaja Malaga aggiudicatasi a sorpresa la Copa del Rey 2022.

Il sondaggio condotto tra gli utenti dell’appACB vede il Barça favorito per la vittoria finale con il 42,1% dei voti. Seguono a ruota i blancos con il 38,1% delle preferenze, mentre Malaga e Murcia sono nettamente staccate, con rispettivamente il 13,6% ed il 6,2%.

SEMIFINALE 1 | FC BARCELLONA vs REAL MADRID | Sabato 16 Settembre ore 18:30

Il Clasico apre le danze dopo essere stata la finale di Supercoppa degli ultimi 4 anni.

I tifosi dei blancos hanno passato un’estate tranquilla nel segno della continuità. Il confermato Mateo saluta Randolph ma riabbraccia un top player come Facundo Campazzo.

In Catalunyail “caso Mirotic” che ha movimentato già lo scorso finale di stagione è stato poi seguito da una vera e propria rivoluzione; dopo aver salutato coach Jasikevicius, sostituito da Roger Grimau, ex capitano azulgrana, il Barça ha piazzato colpi di spessore come Willy Hernangomez, Dario Brizuela, Jabari Parker e Joel Parra.

SEMIFINALE 2 | UCAM MURCIA vs UNICAJA MALAGA | Sabato 16 Settembre ore 21:30

L’Unicaja proverà a confermarsi formazione copera riproponendo le qualità che la hanno vista brillare pochi mesi fa: accortezza difensiva e grande aggressività in entrambe le metà campo. L’UCAM può invece affrontare la competizione con la spregiudicatezza dell’outsider con nulla da perdere. I molti volti nuovi nel roster di Sito Alonso (Sant-Roos, Hakanson, Ennis, Birgander e Rodionis Kuruks – brillante al mondiale in maglia lettone) hanno faticato in precampionato ad assorbire i principi difensivi marchio di fabbrica dell’allenatore, ma una competizione ufficiale potrebbe fungere da catalizzatore del processo.