Supercopa ACB 23: l’Unicaja supera Murcia e raggiunge il Real in finale

By

UCM 74 – 79 UNI (20-20, 37-41, 56-60)

Dopo tre quarti equilibrati e fisici, con strappi nel punteggio da entrambe le parti, l’Unicaja scava il solco vincente grazie alle giocate di Carter e alle tante perse di una comunque interessante Murcia. Gli andalusi raggiungono così il Real Madrid in finale.

Primo tempo estremamente fisico ed equilibrato. L’Unicaja mette la testa avanti nel finale grazie ad una difesa attentissima che forza i padroni di casa a 5 perse e basse percentuali nel secondo quarto. 8 punti, 6 rimbalzi e +8 di plusminus per un Djedovic concretissimo (2/2 da tre e altrettanto in lunetta). Tra i Murciani spiccano gli 11 di Ennis e la ricerca continua e fruttuosa dei rimbalzi d’attacco con quasi il 30% di rimbalzi offensivi catturati su quelli disponibili.

Alla ripresa del gioco l’UCAM “rimane negli spogliatoi” e una sanguinosa serie di perse lancia il parziale andaluso che costringe Sito Alonso al timeout. La classe di Radovic (10 con 5/5 dal campo nel quarto) tiene però a contatto i padroni di casa. L’Unicaja trova spunti interessanti da Carter e spinge in transizione fino al massimo vantaggio (+12 sul 62-74) a 5’ e mezzo dal termine. Murcia si rifà sotto con le giocate di Kurucs e Sleva e rende il finale avvincente e combattuto. Sul 73-77 a 25” dalla sirena Ennis fa 1/2 in lunetta, poi Malaga perde palla ma viene graziata dalla conclusione affrettata (airball) di Sleva. 1/2 a gioco fermo anche per Diaz e nuovo +4 Unicaja. Sant-Roos trova il ferro da tre ed un altro libero andaluso fissa il punteggio sul 74-79 finale.

L’Unicaja raggiunge così il Real Madrid nella finale che si giocherà Domenica 17 Settembre alle ore 20:00.

UCAM: Ennis 14, Radovic e Diagnè 13

UNICAJA: Djedovic 13, Carter 12, Ostekowski 11, Ejim 9 + 7.