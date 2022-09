Supercopa Endesa – La finale è Real Madrid-Barça

By

Al Palacio Municipal de Deportes San Pablo di Siviglia si assegna oggi l’edizione 2022 della Supercopa Endesa. Le due semifinali hanno confermato i pronostici della vigilia mandando Real Madrid e Barca alla sfida che mette in palio il primo trofeo della stagione 22/23.

Le due gare del sabato hanno visto primeggiare le due favorite che hanno battuto in maniera piuttosto convincente in semifinale il Betis e lo Joventut Badalona.

Ad aprire i giochi la sfida inedita tra il Real Madrid e i padroni di casa del Betis. Partita sempre in mano ai detentori della Supercopa che affondano l’avversario nella ripresa dopo aver chiuso il primo tempo avanti 42-35. Nella seconda metà di partita il Real si mette a dominare e schianta gli andalusi. 100-69 il finale con i madrileni che hanno il neo arrivato Musa a quota 21 punti (4/5 da tre punti), doppia cifra anche per Deck (17), Poirier (14) e Yabusele (13 e 8 rimbalzi). Nel Betis, BJ Johnson termina con 14 punti.

Il Barca, privo di Mirotic e Kuric, fatica nel primo tempo (39-46 all’intervallo per lo Joventut) poi allunga le mani sulla derby catalano nella ripresa grazie a Nico Laprovittola che segna 15 punti nella ripresa e ribalta completamente la semifinale. Al 30′ i blaugrana conducono 68-60 dopo il parziale di 29-14 del terzo quarto, e chiudono i conti nell’ultima frazione vincendo 91-74. Il play argentino mette nel suo tabellino 26 punti (6 rimbalzi, 4 recuperi) con un 7/10 da tre che è anche il nuovo record della Supercopa. Bene anche Sanli (12) e Jokubaitis (11). Alla Penya non bastano i 14 punti del neo campione d’Europa, Parra (anche 4 rimbalzi e 4 recuperi).

Oggi alle ore 18.30 il primo “clasico” della stagione. Il Real Madrid cerca di allungare la striscia aperta di vittorie in Supercopa portandola a 5 (8 successi in totale). Il Barca vuole interrompere la serie all’eterno rivale sollevando la 7a Supercopa della sua storia, trofeo che manca nella bacheca dei catalani dal 2015.