Supercoppa Adriatica: L’Olimpija finisce ottava, ma per Pianigiani è un “ottimo test” per il campionato

Inizio in salita per coach Simone Pianigiani. La squadra del Cedevita Olimpija, da lui allenata in questa stagione, è uscita sconfitta da tutte le tre gare disputate nel corso dell’ABA Super Cup 2023. In data odierna il team sloveno (alquanto rimaneggiato) si è arreso all’FMP Soccerbet dopo un tempo supplementare: 85-81 il risultato finale a favore della compagine serba. In questa occasione l’allenatore non ha potuto disporre di Karlo Matković, Justin Cobbs, Luka Ščuka e Nikola Radičević.

Il club sloveno conclude il torneo all’ottavo posto. Lunedì ha dovuto infatti ammettere la superiorità dell’Igokea M:TEL (65:75 per gli avversari). Ieri ha perso invece contro il Mega Mis (88-75 il risultato finale che ha premiato i serbi). Nonostante tutto, l’allenatore italiano ha colto delle note positive in vista dei prossimi impegni della sua squadra, affermando: “abbiamo affrontato la gara con alcune assenze importanti. I miei ragazzi hanno dimostrato di voler conseguire insieme dei risultati positivi in futuro. Questo è per me quel che conta. Considerata la situazione complessiva, non abbiamo giocato male. In campo abbiamo cercato di comunicare molto, mentre in difesa abbiamo sperimentato la zona. Il torneo è stato per noi un ottimo allenamento”.

Per la cronaca, il Buducnost si è classificato terzo dopo aver battuto l’Igokea. Il Mega è arrivato quinto, una posizione prima del KK Zadar. Settimo FMP ed ottavo posto per il Cedevita Olimpija. Nella notte il Partizan e un sorprendente KK Studentski Centar Podgorica si sono contesi il trofeo della Supercoppa.