Supercoppa Grecia – Finale: Al Promitheas il primo trofeo stagionale

Supercoppa che vede un vincitore a sorpresa in Grecia. É il Promitheas, con il primo trofeo della sua storia.

PROMITHEAS – PERISTERI 82-74

Trionfo Promitheas in finale di Supercoppa, contro un Peristeri duro a morire. Primo trofeo della storia per il Promitheas, che inizia alla grande questo 2020. Vittoria storica, anche perché é il primo club greco a vincere un trofeo che non sia di Atene o Salonicco.

Ian Miller, Danny Agbelese e Diante Garrett sono stati i mattatori della serata per i vincitori. Non basta un buonissimo Terran Petteway al Peristeri, ben aiutato da Gaddy e Gray.

Nella finalina tra le due grandi deluse, il Panathinaikos sconfigge l’AEK Atene grazie ad un ottimo Nemanja Nedovic.