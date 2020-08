A fine settembre la Champions League avrà le Final Eight a OAKA per terminare la stagione 2019/20.

La FIBA sta trattando con le autorità greche per avere il via libera per avere il 50% dei posti a sedere, che tradotti significherebbero circa 10 mila spettatori. Sarebbe l’evento sportivo post coronavirus con più pubblico in assoluto.

Nei prossimi giorni avremo notizie più certe, ma le anticipazioni di Roi Cohen sono sempre molto affidabili.