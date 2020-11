Tegola Covid-19 per l’Anadolu Efes: Tibor Pleiss e altri 3 membri positivi

Problemi con il Covid-19 per l’Anadolu Efes Istanbul.

Il club ha annunciato la positività di 4 membri della squadra al Covid-19, tra cui uno è Tibor Pleiss, Come annunciato dal Mundo Deportivo.

3 dei 4 positivi non mostrano sintomi e sono asintomatici, mentre il quarto è stato ricoverato in modo precauzionale all’ospedale.

L’Anadolu Efes giocherà a Belgrado questo giovedì contro la Stella Rossa. Inoltre ci sarà un altro problema per la squadra di Ergin Ataman. Subito dopo la partita, i nazionali turchi (Sanli, Balbay, Gecim, Tuncer e il naturalizzato Shane Larkin) lasceranno la squadra con un volo privato in direzione Istanbul e si uniranno alla Turchia per giocare le partite di qualificazione ad EuroBasket, sole 24h dopo il match di EuroLeague.

Larkin e compagni “saranno costretti” a giocare 3 partite in 4 giorni tra EuroLeague e qualificazioni (27 Novembre con la Croazia, 29 Novembre con l’Olanda).