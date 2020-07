Tegola per il Barcellona che perderà per i prossimi tre mesi Cory Higgins. La guardia ex CSKA proprio oggi è finita sotto i ferri per risolvere il problema di fascite plantare che lo affliggeva da tempo. La squadra catalana ha reso noto pure i tempi di recupero del giocatore che si attestano tra le 10 e le 12 settimane. Questo il link del comunicato stampa della società spagnola.