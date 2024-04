Una notizia che non ci voleva per la nostra nazionale italiana, alla ricerca del pass olimpico per Parigi 2024: Gabriele Procida non ci sarà, visto che è stato operato al tendine rotuleo e avrà bisogno di almeno 3-4 mesi per tornare in campo.

Lo ha riportato direttamente la società di appartenenza, Alba Berlino, con la quale ha chiuso la sua stagione in Eurolega con 8.3 punti in circa 25′ di utilizzo medio (58% da 2, 29% da 3 e 76% ai liberi).