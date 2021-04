All-EuroCup First Team: Milos Teodosic – Jamar Smith – Isaia Cordininier – Mathias Lessort – Willie Reed

All-EuroCup SecondTeam: Mantas Kalnietis – Jaka Blazic – Anthony Brown – John Brown – Vince Hunter

Un mago con la palla, il playmaker serbo ha brillato per tutta la stagione come leader della Segafredo Bologna. Teodosic si è classificato secondo in questa stagione con 6,9 assist a partita e si è anche classificato quarto nella media dell’indice di rendimento (19.1). Il 44 virtussino è stato selezionato come MVP della 7DAYS EuroCup Regular Season, una fase in cui è uscito dalla panchina in ogni partita prima di passare, nel corso della stagione, nel quintetto titolare. Sei volte premiato come All-EuroLeague, questa è la prima selezione All-EuroCup per Teodosic.

Hunter è stato fondamentale nel portare la Virtus in semifinale, con 19 vittorie in ognuna delle 19 partite. Una presenza continua nei momenti salienti della stagione, Hunter ha guidato la classifica PIR per 40 minuti in Eurocup con 31,4. In tutte le 21 gare è uscito dalla panchina con una media di 17.09 minuti di utilizzo; ha guidato la Virtus alla voce rimbalzi (4.6), ha segnato 9.8 punti con il 62.9% da due, ha segnato 6 delle 10 triple tentate e ha avuto anche 1.4 assist di media e 1.1 palle recuperate. Tuttavia il 26enne ha aumentato il suo livello nella seconda parte della stagione. Il lungo della Virtus è stato scelto come MVP della Top16 di EuroCup con una media di 13.3 punti, 7.2 rimbalzi e 1.2 rubate e 20.7 di PIR in quella fase della competizione. Hunter ha registrato PIR di 27 o superiori in quattro delle sei partite della Top16 ed è arrivato in doppia cifra in tre delle cinque partite di playoff della sua squadra, con una media di 16.3 PIR in semifinale. Hunter, alla sua seconda stagione nella competizione, per la prima volta è stato selezionato nella All-EuroCup.”

Ufficio Stampa Virtus Bologna