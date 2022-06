Thomas Heurtel: “Real Madrid? Ho distrutto tutto con un errore imperdonabile. Barça? Con Jasikevicius è cambiato tutto.”

Thomas Heurtel ha rilasciato un’intervista all’Equipe dove ha spiegato il motivo per cui è stato “tagliato fuori” nel finale di stagione al Real Madrid e non solo.

Thomas Heurtel en @lequipe : “Salí por Atenas el día antes de un partido. El contexto era complicado, el equipo vivía una racha de derrotas. Destruí lo que estaba tratando de construir con un gran club como el Madrid. Si pudiera volver atrás, nunca cometería el mismo error" — pilarcasado (@pilarcasado) June 28, 2022

“Sono andato ad Atene il giorno prima di una partita. L’ho fatto in un momento molto complicato della squadra in cui avevamo perso numerose partite. Ho sbagliato, ho distrutto tutto quello di buono che avevo costruito sino quel momento in un club prestigioso come il Real Madrid.”

Heurtel ammette di essersi molto pentito di tutto questo:

“Se potessi tornare indietro, non commetterei mai nuovamente questo errore.”

Sulla mancata partecipazione alla Final Four di EuroLeague:

“Onestamente ci credevo, soprattutto dopo l’infortunio di Nigel Williams-Goss. Io ero pronto e disponibile per giocare, mi ero allenato duro ma Coach Pablo Laso ha preso una decisione e l’ha mantenuta fino alla fine. Rispetto la sua decisione.”

Sa mise à l’écart du Real Madrid, son départ polémique de Barcelone en 2021, son avenir la saison prochaine et les Bleus : Thomas Heurtel répond à toutes ces questions dans un long entretien à @lequipe demain. En avant-première par ici 👉 https://t.co/2pDlmDoE36 — Yann Ohnona (@yohnona) June 27, 2022

Thomas Heurtel ritorna poi alla burrascosa separazione con il Barça:

“I miei agenti stavano trattando l’uscita dal club. È vero che stavano parlando con il Real Madrid, anche io lo sapevo, ma il Barça no. Loro credevano che fossi in procinto di firmare per il Fenerbahçe. I miei agenti mi chiesero di viaggiare per Istanbul, dove il club venne a sapere della mia trattativa con il Real Madrid.”

Thomas Heurtel racconta la furiosa reazione del Barça:

“Quando stavo per salire sull’autobus, il club mi ha comunicato di rimanere lì e di prendere il volo successivo la mattina seguente. Non avevo neanche un posto dove dormire. Fortuna che Rodrigue Beaubois mi ha aiutato in tutto. È chiaro che avrei dovuto rifiutarmi di andare ad Istanbul, dovevo essere sincero con il club e ammettere con chi fossero realmente le trattative. Il Barça sino a quel momento era stato sempre chiaro e giusto con me.”

Il suo rapporto poi con Jasikevicius e la dirigenza catalana:

“Da quando è arrivato lui, tutto è cambiato e c’è stato un atteggiamento differente. Non mi hanno più rivolto parola dall’incidente di Istanbul. È stato molto dura per me e la mia famiglia.”