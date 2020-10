Tomas Van Den Spiegel rieletto Presidente di ULEB

Alla Assemblea Generale di ULEB, il Presidente in carica Tomas Van Den Spiegel è stato rieletto per il periodo 2020-2024.

Le sue dichiarazioni: “Sono felice di essere rieletto e voglio ringraziare tutte le leghe per la loro fiducia. Sono pronto a rappresentare ognuna di loro ancora per i prossimi quattro anni. È importante per me mantenere l’inerzia che abbiamo al momento e la comunione di intenti che abbiamo raggiunto tra tutti i membri durante il mio primo mandato. Questo è culminato, tra le altre cose, nell’esposto che abbiamo recentemente fatto alla Commissione Europea contro la EuroLeague.

Oltre a proteggere il modello sportivo europeo, è essenziale che noi come leghe nazionali difendiamo il nostro terreno e il basket nazionale in generale. Inoltre, cercherò di costruire sulle relazioni internazionali che hanno già permesso a ULEB di essere coinvolta attivamente nelle discussioni e nel processo decisionale su un numero di livelli, sempre cercando di proteggere gli interessi dei nostri membri.

Per il futuro di ULEB, aspiriamo a ottimizzare il funzionamento interno dell’organizzazione attraverso l’implementazione di un comitato strategico, che esplorerà l’espansione di ULEB e lo sviluppo di partnership, insieme ad altre attività.”