Top & Flop – EuroLega: le scelte di BasketInside

La redazione di BasketInside si è espressa dopo aver analizzato la prima parte di stagione in EuroLega. Abbiamo analizzato ogni ambito di questa stagione, esprimendo MVP, miglior Coach, giocatore più migliorato, miglior squadra e miglior quintetto al giro di Boa di questa Regular Season in EuroLega.

La redazione ha così scelto:

MVP: Shane Larkin – Anadolu Efes (2 voti anche per Mike James e Nikola Mirotic).

Miglior Coach: Ioannis Sfairopoulos – Maccabi Tel Aviv (1 voto anche per Ergin Ataman).

Giocatore più migliorato: Gabriel Deck – Real Madrid (2 voti per Amedeo Della Valle, 1 per Luke Sikma e 1 per Maodo Lo).

Miglior Squadra: Real Madrid (2 voti per Anadolu Efes, 1 per Barcelona e 1 per Maccabi).

Miglior Quintetto: James, Larkin, Wilbekin, Mirotic, Tavares. (3 voti anche per Campazzo, 3 per Micic, 1 per Jekiri).

Stefano Bartolotta:

MVP: Shane Larkin – Miglior Coach: Ioannis Sfairopoulos – Giocatore più migliorato: Amedeo Della Valle – Miglior Squadra: Real Madrid – Miglior Quintetto: Campazzo, Larkin, Wilbekin, Mirotic, Tavares.

Marco Arcari:

MVP: Shane Larkin – Miglior Coach: Ioannis Sfairopoulos – Giocatore più migliorato: Luke Sikma Miglior Squadra: Real Madrid – Miglior Quintetto: Wilbekin, Larkin, James, Mirotic, Jekiri.

Marco Novello:

MVP: Mike James – Miglior Coach: Ioannis Sfairopoulos – Giocatore più migliorato: Maodo Lo – Miglior Squadra Anadolu Efes – Miglior Quintetto: Campazzo, Larkin, James, Mirotic, Tavares.

Matteo Andreani:

MVP: Nikola Mirotic – Miglior Coach: Ioannis Sfairopoulos – Giocatore più migliorato: Gabriel Deck Miglior squadra: Real Madrid – Miglior Quintetto: Campazzo, Micic, James, Mirotic, Tavares.

Ario Rossi:

MVP: Mike James – Miglior Coach: Ergin Ataman – Giocatore più migliorato: Amedeo Della Valle – Miglior Squadra: Maccabi – Miglior Quintetto: James, Micic, Wilbekin, Mirotic, Tavares.

Filippo Stasi:

MVP: Shane Larkin – Miglior Coach: Ioannis Sfairopoulos – Giocatore più migliorato: Gabriel Deck Miglior Squadra: Anadolu Efes – Miglior Quintetto: James, Larkin, Micic, Mirotic, Tavares.

Francesco Mecucci:

MVP: Nikola Mirotic – Miglior Coach: Ioannis Sfairopoulos – Giocatore più migliorato: Gabriel Deck – Miglior Squadra: Barcelona – Miglior Quintetto: Wilbekin, James, Larkin, Mirotic, Tavares