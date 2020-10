Tornano a disposizione quattro giocatori per il Khimki Mosca

Buone notizie in casa Khimki: il club moscovita ritrova ben quattro giocatori per il proprio roster. Si parla di Janis Timma, Jordan Mickey e Evgeny Voronov, tutti e tre hanno recuperato dalla positività al covid-19, e di Alexey Shved, rientrante da un infortunio. Tutti e quattro saranno a disposizione nella partita di domani contro l’Astana, e debutteranno in Eurolega venerdì, nella sfida casalinga col Maccabi.

L’annuncio è avvenuto tramite il profilo Twitter del club, utilizzando simpaticamente una clip dal cult anni 80′ ritorno al futuro.