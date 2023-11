Tornike Shengelia nominato MVP di ottobre in Eurolega

La grande partenza della Virtus Segafredo Bologna in Eurolega – 4 vittorie e un solo ko ad ottobre, tra l’altro nel debutto dopo aver guidato anche di 15 punti – ha un protagonista indiscusso che risponde al nome di Tornike Shengelia. Per l’ala georgiana è solo il secondo riconoscimento mensile in carriera, dopo marzo 2018 quando vestiva la maglia del Baskonia. L’ultimo giocatore di una squadra italiana in Eurolega a ricevere questo premio fu Sergio Rodriguez esattamente quattro anni fa.

Tornike Shengelia ha mantenuto 18.4 punti, 4.8 rimbalzi e 4 assist per un totale PIR di 23.6 in queste prime 5 uscite, risultando secondo in valutazione e terzo per punti segnati. A cornice di questi numeri, sono da sottolineare delle percentuali incredibili al tiro: 75% da 2, 53% da 3 e 85% ai liberi.