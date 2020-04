Tre giovani “europei” decidono di non dichiararsi per il draft NBA

Tre giovani promettenti visti in Europa negli ultimi anni hanno deciso di non dichiararsi per il draft, dove erano previsti tra il secondo giro e undrafted.

Si tratta di Mario Nakic, Amar Sylla e Carlos Alocen. Il croato 18enne del Real Madrid, ex MVP dell’Adidas Next Generation Tournament, è atteso da una grande stagione alla corte di Pablo Laso: quest’anno ha debuttato in Eurolega, dalla prossima ci si attende l’esplosione.

Il senegalese del Filou Oostende è un lungo che potrebbe essere scelto al primo giro nel draft 2021. Deve migliorare al tiro, visto che in questa stagione di Champions League ha chiuso con 7 punti, 5 rimbalzi e 1.1 stoppate di media, ma tirando con 50% da 2, 24% da 3 e 62% ai liberi.

Infine la stellina spagnola Carlos Alocen, preso dal Real Madrid la scorsa estate, ma lasciato in prestito a Saragozza dove ha fatto ottime cose in un Casademont che è andato avanti sia in Liga ACB che in Champions League. In ambito europeo 7 punti, 3.4 rimbalzi e 3.7 assist con 59% da 2, 20% dall’arco e 61% ai liberi. Probabilmente il Real Madrid lo vorrà testare dalla prossima stagione, prima del suo volo in NBA.