Trento-Bologna, Djordjevic: “Dobbiamo essere pronti mentalmente”

“Oggi affronteremo una partita difficile, tosta e competitiva. Non dobbiamo pensare agli ultimi risultati di campionato, sia nostri che loro, perché la gara di domani sarà una partita a sé. Dovremo essere molto concentrati cercando di non ripetere gli errori commessi nella prima partita con Trento. Dovremo essere preparati mentalmente per questa gara, una gara molto importante per il proseguimento del nostro cammino in EuroCup. Dobbiamo continuare ad avere questa concentrazione e questo approccio alle gare, ma soprattutto, ripeto, essere pronti mentalmente alla gara di domani, che sarà molto tosta e fisica. Nelle ultime due partite Trento ha faticato un po’ in casa e proprio per questo motivo non dobbiamo pensare che sia semplice. Anzi, mi aspetto una fortissima reazione da parte della squadra di Coach Brienza che già in passato è stata protagonista di grandi imprese, dimostrando di avere molto carattere.”

Ufficio Stampa e Comunicazione Virtus Pallacanestro Bologna