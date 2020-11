Trento-Gran Canaria: le parole di Coach Brienza alla vigilia del match

Sei vittorie in sei partite di 7DAYS EuroCup, la qualificazione alle Top 16 raggiunta con quattro turni d’anticipo, l’ennesima prova tutto cuore, qualità e carattere: la Dolomiti Energia Trentino nel successo di ieri sera contro il Promitheas ha mostrato tutto il suo DNA vincente, e tutte le qualità che le hanno permesso nelle ultime settimane di vincere sette delle ultime otto partite ufficiali.

Nonostante le assenze, i problemi di falli e il roster accorciato anche dall’uscita a metà primo quarto di JaCorey Williams (questa sera accertamenti per il fastidio all’hamstring del lungo americano) i bianconeri hanno prodotto un’esaltante prestazione culminata nelll’80-89 sul Patrasso che ha aperto le porte della qualificazione al prossimo turno. E’ la prima volta che Trento apre la stagione con sei successi consecutivi in coppa, è la quarta volta in cinque apparizioni che ottiene il pass per le Top 16 ma non lo aveva mai fatto con quattro turni di anticipo.

Un risultato già storico che l’Aquila proverà a rendere ancora più straordinario tentando il colpaccio domani sera a La Palmas de Gran Canaria contro la corazzata Herbalife: i bianconeri hanno due vittorie in più degli spagnoli in classifica e proveranno negli ultimi quattro turni a difendere il primato nel girone e conquistare il miglior piazzamento possibile in vista degli accoppiamenti dei gironi di Top 16.

“Stiamo affrontando un’altra lunga trasferta – commenta coach Nicola Brienza -, speriamo di arrivare con un po’ di energia alla partita dopo questi lunghi spostamenti che dal punto di vista logistico, con la situazione del Covid e tutto il resto, sono ancora più complicati del solito. In campo daremo sempre il massimo, cercando di fare un’altra buona partita, soprattutto con la giusta mentalità. Gran Canaria al di là di qualche difficoltà che sta attraversando a livello di risultati nel campionato spagnolo è una squadra che può contare su grandissime individualità, giocatori di grande talento, esperienza e “pedigree” internazionale. Stanno lavorando per trovare la quadra e la loro identità, ma hanno tutto per esprimersi ad altissimo livello: contro un’avversaria così forte e con tutte le problematiche che stiamo affrontando il nostro focus dovrà essere rimanere concentrati su di noi, sulla crescita della squadra e dei singoli giocatori“.