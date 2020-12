Trento-Ljubljana: la parola a coach Brienza prima del Round 9 di 7DAYS EuroCup

Quattordici giorni dopo l’ultima fatica prima della pausa, ventisei dall’infortunio che aveva fermato JaCorey Williams: i ritorni in campo della Dolomiti Energia Trentino e del suo centro americano sono andati alla grande nell’importante test del Taliercio. Contro Venezia, in una partita tesa e vibrante per 40′, l’Aquila ha mostrato l’identità di gioco e il carattere vincente che aveva contraddistinto i momenti migliori della stagione bianconera: decisivo anche il contributo del lungo americano, che ha indicato la via con 16 punti nel primo tempo (22 in totale) e soprattutto messo subito le marce alte alla difesa aggressiva degli ospiti.

Al resto ha pensato un fantastico Gary Browne, che ha chiuso il match con un’altra doppia-doppia sontuosa da 24 punti e 10 assist, oltre ad aver rubato sei palloni: una performance che ha ritoccato il massimo stagionale di un giocatore di Trento in campionato per punti realizzati, tiri liberi mandati a bersaglio, palloni recuperati e valutazione.

“Per noi è una partita importante – commenta coach Nicola Brienza presentando il match – sotto molti punti di vista. Siamo stati primi nel gruppo per tutta questa fase di regular season finora, e ci teniamo a finire con il miglior piazzamento possibile. Il Cedevita lo conosciamo, è un’ottima squadra composta da tanti giocatori di talento ed esperienza internazionale, e anche a loro servono i due punti per ottenere il passaggio del turno. Arriviamo al match contro Lubiana con nelle gambe lo sforzo della battaglia sportiva contro Venezia, quindi a maggior ragione dovremo essere attenti a ogni minimo particolare in campo: contro la Reyer nei momenti in cui abbiamo un po’ accusato la stanchezza siamo calati di qualità facendo tanti errori, sbagliando tiri facili, perdendo alcuni palloni banali, concedendo qualcosa in difesa. In queste piccole ma importanti cose possiamo fare meglio già a partire da domani sera: ci servirà voglia e consapevolezza“.