Trento-Ljubljana: le parole di coach Brienza dopo la 4^ vittoria in 7DAYSEuroCup

La Dolomiti Energia Trentino cala il poker in 7DAYS EuroCup: i bianconeri superano in casa il Cedevita Olimpija Ljubljana nel quarto turno di regular season nel gruppo D e rimangono imbattuti in testa al girone. Altra serata di gran difesa e di qualità offensiva per i ragazzi di coach Nicola Brienza, che partono forti e dopo il rientro degli sloveni piazzano l’accelerazione decisiva nel terzo quarto: è dolcissimo per l’Aquila il “ritorno” alla BLM Group Arena dopo tre trasferta di fila, cinque nelle prime sette partite stagionali.

In una Dolomiti Energia Trentino compatta e che ha saputo trovare tanti protagonisti nel corso dei 40’ di gioco, ottime prestazioni individuali per Gary Browne (14 punti, quattro rimbalzi e sette assist) e per JaCorey Williams, alla terza doppia-doppia stagionale grazie ai 10 punti e 10 rimbalzi messi sul tabellino delle statistiche.

Le parole di coach Nicola Brienza | «Oggi ci aspettava una partita difficile perché conosciamo il Cedevita e sappiamo che sono un’eccellente squadra, noi però abbiamo interpretato bene la gara gestendo il pallone e il ritmo dell’incontro come volevamo gestirlo, senza perdere palloni banali e lavorando bene in difesa di squadra. Subire 34 punti nei primi 30’ ci ha consentito di avere un buon margine di vantaggio da gestire, anche se c’è un po’ il rammarico di un quarto periodo in cui forse è calata un po’ la concentrazione e abbiamo preso alcuni contropiedi evitabili. Però oggi siamo contenti della prestazione e di questa terza vittoria di fila tra coppa e campionato, ora ci aspetta una partita fondamentale domenica sera contro Cremona quindi resettiamo tutto e mettiamo massimo focus su quell’appuntamento lavorando bene in palestra».