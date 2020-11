Trento-Patrasso: le parole di Coach Brienza prima del match

I bianconeri questa sera domani sera (ore 18.30 italiane) affrontano il Promitheas Patrasso nel Round 7 di 7DAYS EuroCup: una vittoria darebbe ai bianconeri la qualificazione alle Top 16.

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «A Patrasso affrontiamo un’avversaria molto diversa rispetto a quella che abbiamo battuto a Trento qualche settimana fa, perché i greci hanno aggiunto al loro roster alcuni giocatori importanti come Mantzaris e Radicevic rafforzando l’organico e cambiando di conseguenza anche un po’ di gerarchie. E’ vero che il Promitheas negli ultimi giorni ha avuto alcuni problemi al roster a causa di alcuni casi di positività al Covid, ma per noi al di là di quelli che saranno gli avversari a referto non dovrà cambiare l’approccio e la mentalità che abbiamo mostrato nelle ultime settimane, anche a ranghi ridotti. Siamo in un buon momento e vogliamo allungare la serie positiva anche in questa settimana particolarmente fitta di viaggi e partite: giocare tre partite e affrontare altrettante lunghe trasferte sarà una sfida, non sarà facile ma i ragazzi sono carichi e vogliono dare il massimo in ogni sfida, partita dopo partita».