Trieste e Reggiana strizzano l’occhio alla FIBA Europe Cup?

Trieste e Reggiana sarebbero pronte nel caso di chiamata della FIBA per la prossima edizione della Europe Cup.

A lanciare l’idea di partecipare alla seconda competizione FIBA è stato coach Dalmasson che ieri su Il Piccolo ha commentato così l’eventuale ripescaggio: “Se ci dovessero essere forfait si sondano le disponibilità. Non ci siamo fatti avanti noi. Se ci fosse la necessità di ultimare i tabelloni e venissimo invitati valuteremmo”.

Stesso discorso vale anche per Reggio Emilia, che ha disputato solo una coppa Coppa Europea negli ultimi tre anni. L’interesse della dirigenza è concreto, come riportato da Il Resto del Carlino. In questa stagione la Reggiana giocherà alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in condivisione con la Fortitudo Bologna.