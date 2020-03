Turchia, porte chiuse ma c’è la possibilità di fermare tutto

È l’ultima in Europa, ma sembra ormai pronta a fare il grande passo: la federazione turca ha deciso di far giocare le partite del weekend a porte chiuse, con la possibilità di prendere ulteriori provvedimenti nel caso in cui la situazione nel Paese peggiori nei prossimi giorni.

Finalmente anche la Turchia sembra aver capito la gravità dell’epidemia.