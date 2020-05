Tutte le squadre italiane in Europa la prossima stagione

a Assemblea della Lega Basket Serie A che si è riunita oggi in videoconferenza ha ufficializzato i nomi delle squadre che hanno diritto ad iscriversi alle competizioni europee nella stagione 2020/2021: A|X Armani Exchange Milano in Euroleague (licenza pluriennale), Virtus Segafredo Bologna, Umana Reyer Venezia e Germani Basket Brescia in Eurocup, Banco di Sardegna Sassari (licenza pluriennale), Pompea Fortitudo Bologna e Happy Casa Brindisi in Basketball Champions League.

Uff stampa LBA LegaBasket Serie A