Tutto l’Eurobasket 2022 su Eleven Sports (dal 1° al 18 settembre): il programma

Da Giannis Antetokounmpo a Nikola Jokic, da Luka Doncic a Rudy Gobert. Gli Europei di basket 2022, che vedranno protagonisti alcuni dei più forti giocatori del pianeta, scattano giovedì su Eleven, che si conferma la casa del basket trasmettendo tutte e 76 le partite in programma dal 1° al 18 settembre.

24 squadre al via, tra cui l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco, che nonostante l’infortunio di Gallinari vuole stupire. Gli azzurri debutteranno il 2 settembre contro l’Estonia, sospinti dalla carica del Medionalum Forum di Assago, per poi trovarsi il 3 settembre di fronte alla Grecia della stella NBA Giannis Antetokounmpo.

Ma i motivi di interesse saranno molteplici: dalla Slovenia che intende difendere lo scettro dopo l’ultima edizione vinta nel 2017, alla Serbia che vorrà rifarsi dopo quella sconfitta maturata a Istanbul contro Doncic e Goran Dragic, senza dimenticare corazzate come la Francia o i campioni del Mondo in carica della Spagna guidati da Sergio Scariolo.

Sarà un Europeo itinerante, con 5 città pronte a ospitare le 24 nazionali in gioco (Milano, Colonia, Praga e Tblisi per la prima fase, Berlino per la fase finale), divise in 4 gironi da 6 squadre ciascuno. Eleven trasmetterà tutta la competizione, con 24 match della prima fase commentati in italiano.

Il programma della fase a gironi su Eleven Sports:

Giovedì 1° settembre

Ore 13:30 – Spagna – Bulgaria | Telecronaca: Mirko Fusi

Ore 14:30 – Bosnia-Erzegovina – Ungheria | Telecronaca in lingua originale

Ore 16:15 – Turchia – Montenegro | Telecronaca in lingua originale

Ore 17:15 – Slovenia – Lituania | Telecronaca: Mino Taveri

Ore 19:00 – Belgio – Georgia | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:45 – Francia – Germania | Telecronaca: Marco Barzizza

Venerdì 2 settembre

Ore 14:00 – Israele – Finlandia | Telecronaca in lingua originale

Ore 14:15 – Ucraina – Gran Bretagna | Telecronaca in lingua originale

Ore 17:00 – Croazia – Grecia | Telecronaca: Michele Pedrotti

Ore 17:30 – Polonia – Repubblica Ceca | Telecronaca in lingua originale

Ore 21:00 – Italia – Estonia | Telecronaca: Matteo Gandini e Fabrizio Frates

Ore 21:00 – Serbia – Olanda | Telecronaca: Sandro Pugliese

Sabato 3 settembre

Ore 13:30 – Montenegro – Belgio | Telecronaca in lingua originale

Ore 14:00 – Finlandia – Polonia | Telecronaca in lingua originale

Ore 14:15 – Gran Bretagna – Croazia | Telecronaca in lingua originale

Ore 14:30 – Germania – Bosnia-Erzegovina | Telecronaca in lingua originale

Ore 16:15 – Bulgaria – Turchia | Telecronaca in lingua originale

Ore 17:00 – Estonia – Ucraina | Telecronaca in lingua originale

Ore 17:30 – Repubblica Ceca – Serbia | Telecronaca in lingua originale

Ore 17:45 – Lituania – Francia | Telecronaca: Sabino Palermo

Ore 19:00 – Georgia – Spagna | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:30 – Ungheria – Slovenia | Telecronaca in lingua originale

Ore 21:00 – Grecia – Italia | Telecronaca: Matteo Gandini e Fabrizio Frates

Ore 21:00 – Olanda – Israele | Telecronaca in lingua originale

Domenica 4 settembre

Ore 13:30 – Bulgaria – Montenegro | Telecronaca in lingua originale

Ore 14:30 – Lituania – Germania | Telecronaca in lingua originale

Ore 16:15 – Spagna – Belgio | Telecronaca in lingua originale

Ore 17:45 – Slovenia – Bosnia-Erzegovina | Telecronaca: Davide Fumagalli

Ore 19:00 – Turchia – Georgia | Telecronaca: Mirko Fusi

Ore 20:30 – Francia – Ungheria | Telecronaca: Mino Taveri

Lunedì 5 settembre

Ore 14:00 – Polonia – Israele | Telecronaca in lingua originale

Ore 14:15 – Croazia – Estonia | Telecronaca in lingua originale

Ore 17:00 – Gran Bretagna – Grecia | Telecronaca: Federico Botti

Ore 17:30 – Repubblica Ceca – Olanda | Telecronaca in lingua originale

Ore 21:00 – Ucraina – Italia | Telecronaca: Matteo Gandini e Fabrizio Frates

Ore 21:00 – Serbia – Finlandia | Telecronaca: Nicolò Foto

Martedì 6 settembre

Ore 13:30 – Belgio – Turchia | Telecronaca in lingua originale

Ore 14:00 – Olanda – Polonia | Telecronaca in lingua originale

Ore 14:15 – Estonia – Gran Bretagna | Telecronaca in lingua originale

Ore 14:30 – Bosnia-Erzegovina – Francia | Telecronaca in lingua originale

Ore 16:15 – Montenegro – Spagna | Telecronaca: Nicolò Foto

Ore 17:00 – Grecia – Ucraina | Telecronaca: Michele Pedrotti

Ore 17:15 – Ungheria – Lituania | Telecronaca in lingua originale

Ore 17:30 – Finlandia – Repubblica Ceca | Telecronaca in lingua originale

Ore 19:00 – Georgia – Bulgaria | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:30 – Germania – Slovenia | Telecronaca: Sandro Pugliese

Ore 21:00 – Italia – Croazia | Telecronaca: Matteo Gandini e Fabrizio Frates

Ore 21:00 – Israele – Serbia | Telecronaca in lingua originale

Mercoledì 7 settembre

Ore 13:30 – Turchia – Spagna | Telecronaca: Mino Taveri

Ore 14:30 – Lituania – Bosnia-Erzegovina | Telecronaca in lingua originale

Ore 16:15 – Bulgaria – Belgio | Telecronaca in lingua originale

Ore 17:15 – Francia – Slovenia | Telecronaca: Sabino Palermo

Ore 19:00 – Georgia – Montenegro | Telecronaca in lingua originale

Ore 20:30 – Ungheria – Germania | Telecronaca: Federico Botti

Giovedì 8 settembre

Ore 14:00 – Finlandia – Olanda | Telecronaca in lingua originale

Ore 14:15 – Croazia – Ucraina | Telecronaca in lingua originale

Ore 17:00 – Estonia – Grecia | Telecronaca: Mirko Fusi

Ore 17:30 – Repubblica Ceca – Israele | Telecronaca in lingua originale

Ore 21:00 – Gran Bretagna – Italia | Telecronaca: Matteo Gandini e Fabrizio Frates

Ore 21:00 – Serbia – Polonia | Telecronaca: Michele Pedrotti

Ufficio Stampa