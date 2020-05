UFFICIALE – Bundesliga, il torneo finale partirà il 6 giugno

Dopo l’annuncio ieri della ripartenza in Germania anche del BASKET, oggi la easy-Credit-Bundesliga ha reso noto il programma che permetterà di portare a termine la stagione interrotta per l’emergenza coronavirus con un format rivisto aperto a 10 squadre concentrate nell’Audi Dome di Monaco di Baviera. Il torneo avrà inizio il 6 giugno alle 16.30 con il match Gottingen-Crailsheim per concludersi il 28 giugno con la gara di ritorno della finale. La formula prevede due gruppi di 5 squadre con gare di sola andata fino al 25 giugno: quarti, semifinali e finale saranno disputati con partite di andata e di ritorno.