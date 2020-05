UFFICIALE – Fran Vazquez si ritira a 37 anni

Fran Vazquez si ritira ufficialmente dal basket giocato a 37 anni, compiuti la scorsa settimana.

Nel 2005 gli Orlando Magic lo scelsero con l’undicesima scelta, ma non andò mai in NBA.

Vazquez ha giocato tutta la carriera in Liga ACB, partendo nel 2001 con l’Unicaja Malaga. Poi andò in prestito a Bilbao e Gran Canaria, prima di essere ceduto al Girona. Poi dieci anni spesi tra Barcelona e Malaga, prima di andare a Tenerife e chiudere negli ultimi due anni a Saragozza.

Nel suo palmares un’Eurolega nel 2010, una Champions League e Coppa Intercontinentale 2017, tre Liga, quattro Copa del Rey, tre Supercoppa. A titolo personale è stato MVP della Copa del Rey 2010, inserito nel miglior quintetto stagionale della Liga 2009, infine ha il record all-time per stoppate in ACB e in Eurolega.