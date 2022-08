UFFICIALE – In ABA Liga l’FMP si rafforza con Paulius Valinskas

By

Altro ingaggio importante per l’FMP, che evidentemente per il prossimo campionato sta puntando alle posizione alte di ABA Liga e possibilmente alla partecipazione in qualche coppa europea.

In questi giorni le “pantere” serbe hanno firmato un biennale con il giocatore lituano Paulius Valinskas, che precedentemente ha indossato le maglie del Lietkabelis, Zalgiris ed infine dell’Okapi Aalstar nel corso della scorsa stagione.

Valinskas ha vinto due campionati lituani e due Coppe di Lituania nel 2017 e nel 2018 e porterà sicuramnte il suo talento assieme all’esperienza all’FMP Arena di Belgrado.

Fonte: sito istituzionale dell’ABA Liga