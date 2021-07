Il Khimki molla ufficialmente e non iscrive alla prossima VTB League.

Il rumors riportato un mese fa, è ora realtà. Il Khimki ha ufficialmente rinunciato all’iscrizione alla prossima VTB League.

L’intenzione è quella di ripartire dalla Superleague’s 1st division (seconda serie in Russia) per tentare il ritorno in VTB nei prossimi anni.

12 club giocheranno nella nuova stagione della VTB United League: Avtodor (Russia), Astana (Kazakistan), Enisey (Russia), Zelena Gora (Polonia), Zenit (Russia), Kalev (Estonia), Lokomotiv-Kuban (Russia), Nizhny Novgorod (Russia), PARMA (Russia), UNICS (Russia), Tsmoki-Minsk (Bielorussia), CSKA (Russia).