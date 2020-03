Final Eight a fine Settembre per concludere la stagione 2019/20 della Basketball Champions League.

La BCL è la prima grande competizione a stravolgere il suo format per permettere ai vari club di completare regolarmente la stagione attuale.

Le Final Eight si svolgeranno dal 30 Settembre al 4 Ottobre 2020, come deciso ieri in una videoconferenza svolta nella giornata di ieri.