UFFICIALE – Non solo EuroLega. Anche EuroCup annulla l’attuale stagione

EuroCup senza vincitore, proprio come in EuroLega.

La tanto attesa decisione, presa in giornata dai club e da Jordi Bertomeu Boss di EuroLeague, ha coinvolto non solo l’attuale stagione di EuroLega ma anche quella di EuroCup.

Virtus Bologna e Reyer Venezia non disputeranno i Playoffs, in una stagione in cui l’EuroCup non avrà un vincitore, con l’attuale stagione annullata.

La dichiarazione del Presidente & CEO di Euroleague Basketball, Jordi Bertomeu:

“Senza alcun dubbio, questa è stata la decisione più difficile che abbiamo dovuto prendere nei nostri 20 anni di storia. A causa di ragioni sulle quali non avevamo alcun controllo, siamo stati costretti a cancellare una delle migliori e più entusiasmanti stagioni nella storia del basket europeo, dopo due mesi e mezzo in cui tutti gli stakeholders hanno mantenuto la loro determinazioni di esplorare ogni strada possibile in modo da offrire ai nostri appassionati un finale di stagione completo. La passione degli appassionati è il carburante che alimenta tutti i nostri sforzi. Il nostro impegno e la passione che mettiamo in ogni singola stagione sono stati battuti da forze che nessuno poteva immaginare e questo ci rattrista. Al tempo stesso, i numeri indicano quanto i nostri tifosi apprezzino le nostre partite e questo ci assicura l’energia necessaria per cominciare subito a pianificare una stagione 2020-21 ancora migliore.

“Soprattutto sono orgoglioso di come le comunità di EuroLeague ed EuroCup siano rimaste unite in questi momenti difficili. Sono orgoglioso dei nostri club e dei proprietari per il coraggio delle loro decisioni e il contributo offerto alle loro comunità in questo momento complicato. Sono orgoglioso dei nostri partner commerciali che hanno continuato a dimostrare il loro sostegno verso un brand in cui credono e per quello che rappresenta. Sono orgoglioso dei nostri giocatori, allenatori, arbitri che sono stati tutti di sostegno e molto comprensivi. Sono orgoglioso dei tifosi, che ci sono rimasti vicini e hanno espresso costantemente il loro desiderio di rivedere le nostre partite. Questa è una comunità straordinaria, abbiamo il privilegio di farne parte.

“Ovviamente, eravamo fortemente motivati a riprendere la stagione 2019/20, ma in una situazione eccezionale, dovevamo mettere la salute della gente al primo posto e al di sopra di ogni altro interesse: vale per i nostri giocatori, allenatori, arbitri, club, i loro staff, lo staff della lega, i nostri partner televisivi e tutte le loro famiglie. Facendolo, abbiamo rispettato quello in cui crediamo e quello che promuoviamo.

“Nei prossimi mesi, avremo solo una missione: fare tutto quello che è in nostro potere per aiutare le nostre comunità a tornare più forti e costruire la versione migliore di noi stessi – in campo e fuori – per riunirci con i nostri appassionati. Questo non è una fine, piuttosto un nuovo inizio”.