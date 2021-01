UFFICIALE – Petar Mijović si è dimesso dalla panchina del Budućnost

Novità in casa Budućnost VOLI – una delle principali forze dell’ABA League e attualmente la società di basket più titolata del Montenegro. Petar Mijović lascia il posto di head coach. Nonostante le dimissioni, il tecnico ha apprezzato il periodo trascorso a Podgorica, dichiarando: “nel Budućnost ho fatto un grande passo in avanti nella mia carriera da allenatore. Per questa ragione la società rimarrà per sempre nel mio cuore”.

Sarà sostituito da Dejan Milojević. Dal 2013 al 2020 quest’ultimo ha allenato il Mega, club con il quale ha raggiunto le finali di ABA League nella stagione 2015/16.

Il cambio in panchina è stato ufficializzato in data odierna dal club di Podgorica.