Il cestista serbo Stefan Markovic ha annunciato che gara-5 delle finali ABA di ieri sera è stata la sua ultima partita giocata in carriera, a 35 anni. Nel 2010 ha lasciato per la prima volta la sua patria per giocare in Italia con la Benetton Treviso, dopodiché tante squadre tra Russia, Turchia e Spagna prima di tornare nel Belpaese con la Virtus Bologna. Due stagioni alle Vu Nere e uno scudetto nel 2021, prima di fare ritorno in Serbia e vestire la maglia della Stella Rossa Belgrado.