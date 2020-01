ULEB e FIBA insieme nel ricorso alla Commissione Europea contro ECA

ULEB, l’associazione delle 11 maggiori leghe europee di basket, ha recentemente firmato un accordo di difesa insieme a FIBA, unendosi ufficialmente al ricorso alla Commissione Europea esposto nel 2016 da FIBA contro ECA, l’organizzatrice di Eurolega ed EuroCup, per il loro comportamento anti-competitivo e per l’abuso di posizione dominante nel mercato delle competizioni per club in Europa.

Il presidente di ULEB Tomas Van Den Spiegel ha dichiarato: “Insieme alle leghe member di ULEB, stiamo lavorando duramente per proteggere i principi sportivi del gioco, sia a livello nazionale che internazionale nelle competizioni per club, e continueremo a farlo. Crediamo che tutti i nostri club devono poter competere al massimo livello e vogliamo tenere vivo il sogno di giocare una competizione internazionale per tutti i club a tutti i livelli.

Vedendo le decisioni che ECA ha preso e come hanno impattato il calendario negli ultimi anni, insieme alla casualità del sistema di accesso di ECA alle proprie competizioni, abbiamo tutti sentito il bisogno di agire per proteggere i nostri diritti. Questo è il motivo per cui ULEB si è ufficialmente unità al ricorso alla Commissione Europea lanciato da FIBA contro ECA per il loro comportamento anti-competitivo.

Siamo convinti che sia uno step importante per salvaguardare il modello sportivo europeo e siamo pronti a spiegare alla Commissione Europea come ECA stia danneggiando il basket europeo a livello nazionale e internazionale.”