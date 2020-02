Una gara della Liga ACB è stata sospesa per impraticabilità di campo

In Liga ACB una partita è stata sospesa per impraticabilità di campo.

Il parquet di Fuenlabrada, rifatto completamente quest’estate, si è gonfiato ed era impossibile ripararlo in un tempo veloce ed inoltre era troppo pericoloso continuare: al minuto 25′ gli arbitri hanno deciso per la sospensione sul punteggio di 41-36 per i padroni di casa. Si era andato all’intervallo sul +13 interno, e ora gli ospiti avrebbero dovuto tirare tre liberi con l’ex varesino Stan Okoye.

Ora sta al giudice decidere se riprendere la partita appena verrà sistemato il problema, oppure se dare la vittoria a tavolino a Gran Canaria, che ci scherza su Twitter.