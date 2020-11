Valencia, è emergenza infortuni: out Williams, Tobey e Marinkovic

La settimana del Valencia è dolceamara. La bella vittoria di ieri contro Milano da una parte, l’aggiunta di altri elementi chiave in infermeria dall’altra.

Il lungodegente Joan Sastre starà fuori almeno fino a febbraio, come Vanja Marinkovic. Durante la partita di ieri coach Ponsarnau ha perso Derrick Williams per un fastidio al gomito, e Mike Tobey che è scivolato su una macchia di sudore. Il suo ginocchio ha fatto un brutto movimento ed il giocatore era dolorante, nei prossimi giorni dovrebbero esserci gli esami.

Fernando San Emeterio potrebbe tornare dalla prossima partita, ma intanto resta in dubbio per almeno un’altra settimana.

Contando che Quino Colom non è più nei progetti di coach Ponsarnau, l’allenatore continuerà a convocare i giovani Puerto, Pradilla e Ferrando, oltre ai sette giocatori sani (Prepelic, Labeyrie, Van Rossom, Kalinic, Dubljevic, Vives e Hermannsson).

Nella foto Quino Colom, zero minuti in campo in questa stagione.