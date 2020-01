Valencia verso i playoff di EuroLega, le squadre di EuroCup tremano

Siamo a poco più di metà stagione ed è ancora lunghissima, ma ad ora il Valencia è in linea per qualificarsi ai playoff di Eurolega. Questo potrebbe rendere più difficile il cammino delle squadre italiane verso una licenza per meriti sportivi.

Secondo SB Daily, infatti, ECA ha introdotto la regola di “conferma della licenza” per chi arriva dall’Eurocup se riesce a raggiungere i playoff. Questo vuol dire che, in caso di playoff di Valencia, per qualificarsi alla prossima EuroLega insieme alla già confermata Milano, dovrebbero vincere l’Eurocup: a quel punto non basterebbe più la finale. Se invece Valencia finisce fuori dalle prime otto, allora alla prossima EuroLega troveremo la vincitrice dell’Eurocup più la squadra finalista.

Nelle top 16 di EuroCup sono presenti quattro squadre italiane: Virtus Segafredo Bologna, Umana Reyer Venezia, Germani Leonessa Brescia e Dolomiti Energia Trentino.