Valencia – Virtus Bologna, Scariolo: “Avversario difficile, proveremo a fare del nostro meglio nonostante le assenze”

Valencia Basket vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, giovedì 06 aprile, ore 20.30 Pabellon Fuente De San Luis (Valencia).

Diretta: Sky Sport Uno, Eleven Sports, Euroleague.TV e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: ROBERT LOTTERMOSER, MEHDI DIFALLAH, MILAN NEDOVIC.

Rientra tra i giocatori convocabili Daniel Hackett. Non sarà della partita Marco Belinelli per un attacco influenzale.

Indisponibili: Isaia Cordinier, Alessandro Pajola, Milos Teodosic, Awudu Abass.

Le dichiarazioni di Coach Scariolo alla vigilia della sfida con Valencia: “Ci prepariamo ad affrontare l’ultima trasferta della nostra regular season di Euroleague, un viaggio che ci condurrà in un grande ambiente, contro una squadra molto valida, che ha come noi lottato fino alla fine per raggiungere i playoff e che in alcuni momenti della stagione ha giocato veramente un ottimo basket. Stanno giocando con grande ritmo, con grande utilizzo di tiri da tre punti, molte guardie orientate a muoversi nell’azione e creare vantaggi, ma anche ali molto brave, un gruppo di giocatori spagnoli speciali e un centro dominante come Jasiel Rivero. Un avversario difficile e ancora una volta dovremo provare a fare del nostro meglio tenendo conto della condizione fisica della squadra, provare a fare il nostro gioco, provare rotazioni differenti e certamente alcune di queste saranno determinate dal fatto che ci mancano cinque giocatori, ma stiamo anche provando cose nuove che potremo testare ed implementare in questa gara.”

Le parole di Nico Mannion alla vigilia della trasferta: “Siamo pronti per la gara, abbiamo avuto un paio di settimane molto lunghe dalle quali penso abbiamo imparato tanto. Ora abbiamo di fronte Valencia, nell’ultima trasferta di Eurolega della stagione: concentriamoci e presentiamoci pronti.”

