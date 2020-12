Venezia – Badalona, coach Tucci:” È un peccato sicuramente incontrarli in questo momento”

“L’incontro con Badalona è tra i più prestigiosi, anche perché, al di là del dominare il girone, credo che sia la squadra che ha più talento, come abbiamo visto anche all’andata, per quel che riguarda i singoli giocatori: Bassas, Tomic, Ribas sono giocatori di Eurolega che, tra l’altro, abbiamo affrontato con grande personalità all’andata, sfiorando anche una vittoria, nel senso che abbiamo giocato alla pari per tanto tempo. È un peccato sicuramente incontrarli in questo momento, con questa condizione attuale, perché è un onore giocare contro una squadra così forte e avremmo voluto essere al completo anche noi. Però venderemo cara la pelle in ogni caso, con tutti gli effettivi. Sappiamo bene che metà della partita si giocherà sotto i tabelloni, perché dal controllo dei rimbalzi si decidono molti contropiedi, sia in attacco che in difesa. E poi è chiaro che, nei momenti che contano, i tre giocatori già citati sono i più importanti. A questo bisogna aggiungere un altro paio di specialisti, come Ventura, Brodzianski e Lopez, con grande tiro dalla distanza. E, al di là di chi costruisce il gioco, i “finishers” possono fare la differenza e dare degli strappi alla partita”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia