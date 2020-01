Venezia – Brescia, coach Tucci: ”Con il calore e supporto dei nostri tifosi possiamo disputare un match intenso e corale”

“Brescia sta attraversando il momento migliore della propria stagione: ha vinto nove partite consecutive tra coppa e campionato, è terza in classifica in Italia e ha vinto all’esordio nelle Top 16 contro Patrasso. Inoltre sta giocando con grande fiducia, grazie a Italiani molto esperti, e in particolare al talento di Abass in fase realizzativa. Vitali detta tutti i ritmi, e nei momenti chiave è sempre presente.

Dal nostro canto, usciamo da una grandissima prova difensiva che deve darci il là per affrontare la gara con Brescia con lo stesso spirito di gruppo. Dieci giorni fa contro di loro abbiamo ugualmente giocato un’ottima difesa, dovrà essere la chiave anche domani. Le squadre si conoscono, quindi sarà una battaglia anche tattica, ma credo molto nell’emotività che assolutamente dovrà coinvolgere anche i nostri tifosi. Con il loro calore e supporto possiamo disputare un match intenso e corale”.

Ufficio stampa Umana Reyer Venezia