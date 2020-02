Venezia – Oldenburg, coach Tucci: “Abbiamo il dovere di buttare il cuore oltre l’ostacolo”

“Oldenburg arriva a Venezia forte di una vittoria contro l’Alba Berlino che è formazione di Eurolega. Dovremo cercare di scardinare la loro fiducia e il loro sistema affrontando con grande concentrazione il gioco interno di Mahalbasic, l’uomo di riferimento per punti e assist. Nessuna squadra in questa Eurocup finora è riuscita a limitarlo. La forza dei tedeschi risiede poi in Paulding (guardia) e Hobbs (play di 195cm dal tiro mortifero) che sono terminali di grandissima esperienza, e in una panchina che porta rimbalzi e difesa.

Noi dobbiamo giocare di squadra ma anche provare a ingaggiare delle competizioni individuali contro i diretti avversari, tirando fuori orgoglio e spirito di sacrificio. Il compito è molto difficile ma abbiamo il dovere di dimenticare acciacchi e stati di forma per buttare il cuore, come si dice, oltre l’ostacolo”.

Uff. Stampa Umana Reyer