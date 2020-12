Venezia – Partizan, coach Tucci:” La gara ci servirà per ampliare le nostre opzioni di gioco“

“La gara contro il Partizan ci vede reduci da un incontro giocato solo quarantotto ore prima, perciò dovremo affrontarlo con molta attenzione, distribuendo le energie tra gli effettivi, ma rispettando il valore degli avversari, che sappiamo essere tra i favoriti alla vittoria finale dell’Eurocup. La gara, pur senza valenza per la nostra classifica, ci servirà per preparare al meglio il prossimo incontro di campionato e per ampliare le nostre opzioni di gioco. Di fronte avremo una corazzata, che fa della forza fisica sotto i tabelloni la propria arma principale, potendo contare su ali e lunghi di peso. Nel ruolo di play e guardia ci sono poi, dal mio punto di vista, le migliori “rivelazioni” dell’Eurocup: Miller-McIntyre e Jaramaz, esplosivi ed intensi e dal futuro sicuro a livelli ancora superiori”.

Ufficio Stampa Umana Reyer Venezia