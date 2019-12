Venezia – Rytas, coach Tucci: “ Dovremo essere attenti a tutti i tiratori”

“Vilnius è la formazione del girone che tira meglio da tre punti. E questo è già un dato oggettivo molto importante per quella che è la nostra preparazione della gara. Dovremo essere chiaramente attenti a tutti i tiratori, hanno lunghi molto dinamici, sanno correre il campo. Prima di tutti Echodas, un’ala prestata a giocare sotto, e tantissimi esperti che possono colpire dalla distanza, compreso il ruolo del numero 4, occupato da Benjus e Bulkevicius, che riteniamo possa essere un po’ la chiave.

L’unico problema di questa partita è rappresentato dalla nostra infermeria, abbiamo diversi acciacchi, che valuteremo nelle ultime ore. Saremo anche costretti a minutaggi e impieghi limitati per alcuni giocatori chiave. Però abbiamo una squadra lunga e pronta per sopperire a queste difficoltà, per affrontare con la massima concentrazione l’ultima partita di questo girone, che ci vede già primi in classifica matematicamente, ma non per questo paghi. Per questo, grande carica e attenzione alle condizioni precarie di alcuni nostri giocatori”.

Ufficio stampa Umana Reyer Venezia