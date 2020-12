Vesely out, Brown in dubbio: il punto sugli infortunati in casa Fenerbahce

Altri problemi in casa Fenerbahce, stavolta causa infortuni: i turchi, dopo aver ritrovato il play Nando De Colo, dovranno infatti fare a meno di Jan Vesely, fermato da un problema al polpaccio, per il doppio turno in programma questa settimana. In dubbio invece la presenza di Lorenzo Brown per la sfida in programma domani contro Milano, per l’americano invece è stato riscontrato un problema all’inguine e verrà valutato nelle prossime ore. Verosimilmente, se l’ex Belgrado sarà o meno della partita lo scopriremo solamente poco prima della partita.