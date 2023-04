Victor Wembanyama, futura stella dell’NBA?

Le principali categorie di gioco dei bookmaker online si focalizzano anche sulle scommesse sportive, e anche per questo campo, che include anche il basket, sono presenti dei bonus di benvenuto che vanno ad accogliere i nuovi clienti.

All’interno del basket, a livello mondiale, l’NBA, massimo campionato americano, copre un ruolo fondamentale in quanto una delle competizioni più famose e seguite dagli appassionati. L’NBA è conosciuta anche per aver accolto, e per accogliere tutt’ora, moltissimi dei principali campioni di basket provenienti da tutto il mondo e ogni anno qualche nuova promessa si aggiunge al panorama delle stelle che prendono parte al campionato.

Recentemente si sta parlando di un nuovo giocatore il cui futuro si prospetta molto luminoso all’interno dell’NBA, ovvero Victor Wembanyama, un giovane giocatore francese pronto a conquistare il campionato più famoso.

In questo articolo siamo andati analizzare la carriera di questo giocatore, dagli esordi fino alle prospettive che lo attendono per diventare una possibile futura stella dell’NBA.

Chi è Victor Wembanyama e il suo futuro in NBA

Nato a Le Chesnay il 4 gennaio 2004, Victor Wembanyama è un cestista francese che sta catturando l’attenzione dell’NBA a colpi di talento nel mondo del basket. Victor ha iniziato a giocare a basket nella squadra locale all’età di soli 4 anni, supervisionato dalla madre, anche lei ex-giocatrice, e a 10 anni si unisce alle giovanili del Nanterre 92. La sua carriera fu subito in salita, è stato prestato al Barcellona per giocare la Minicopa del Rey nel 2018, conclusa al terzo posto, per poi andare all’Espoirs Nanterre nel 2019 – 2020 per prendere parte al campionato francese Under 21.

Victor Wembanyama si distingue nel ruolo di centro o ala grande e nel 2019 fa il suo esordio tra i professionisti, proprio con il Nanterre 92, conquistando il titolo di secondo giocatore più giovane di sempre a prendere parte nella competizione. Nel 2021 passa all’ASVEL e ad aprile 2022 conclude con 25 punti segnati, ottenendo un record personale, oltre che la vittoria del campionato. Attualmente Victor è un cestista del Metropolitans 92, ma ora viene considerato la più probabile prima scelta ai draft di NBA per il 2023.

Giocatore atletico, molto coordinato e caratterizzato da una grande velocità con i piedi, a 19 anni conta 225 centimetri di altezza e stagione dopo stagione mette in mostra doti che fanno gola a diverse squadre di NBA. Tra i team statunitensi che più lo vogliono si contano gli Charlotte Hornets, i Detroit Pistons, i San Antonio Spurs, e gli Houston Rockets.

La strategia di Wembanyama tuttavia negli ultimi mesi è stata quella di evitare ogni tipo di pressione dall’esterno, questo include rifiutare sponsorizzazioni milionarie per cercare di evitare la sovraesposizione. Victor continua tutt’ora a giocare con il Metropolitans 92, anche a rischio di infortuni, ma nonostante questo, la strategia del giovane giocatore sta funzionando bene, dato che l’NBA è già in possesso dei diritti dei suoi match, che sono tutti trasmessi all’interno della propria app.

La classifica ufficiale verrà stilata ad aprile, ma con buone probabilità ci sarà proprio il nome di Victor Wembanyama al primo posto ai draft dell’NBA. Parlando di possibili nuove squadre, tra i maggiori contendenti ci sono i Detroit Pistons, che possono già contare su una squadra composta da giovani. Interessante anche la possibilità di vedere il talento francese nell’Oklahoma City, squadra che vanta il rooster più giovane di tutta l’NBA.

Nel frattempo, mentre si attendono notizie su quello che sarà il futuro di questa nuova stella, Victor continua a giocare a basket, rischiando di infortunarsi ma lavorando duramente per continuare a fare ciò che ha sempre amato.